Callegari: «Inter delusione più grande, doveva essere più vicina al Napoli»

L’Inter si trova attualmente a -18 punti dalla capolista Napoli così come il Milan. Secondo Massimo Callegari, intervenuto a TMW Radio, la maggior delusione arriva dalla squadra di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni

DELUSIONE – L’Inter di Simone Inzaghi è davvero la delusione più grande dell’attuale campionato di Serie A? Massimo Callegari non ha alcun dubbio: «Credo che il Napoli non dovrebbe essere un alibi per le rivali. Tutti hanno avuto problemi, è una stagione anomala ma non può essere una scusante. Sono tanti i meriti del Napoli, ma le altre non possono accettare di essere così distanti dai partenopei. Chi ha deluso di più? Io credo che, considerando la situazione complessiva, l’Inter dovrebbe essere quella più vicina. I limiti di organico della Juventus sono stati importanti e la qualità del gioco poteva essere superiore. Il Milan era ancora favorito a inizio anno, ma la grande delusione è De Ketelaere, grande talento che però è mancato dal punto di vista della personalità».