Bonan: “Inter, pressione su Eriksen? No, Conte la toglie da sÃ© stesso”

Bonan: “Inter, pressione su Eriksen? No, Conte la toglie da sé stesso”

Ieri sera Antonio Conte ha chiesto in conferenza stampa alla vigilia di Ludogorets-Inter di non mettere pressione su Christian Eriksen, l’opinione di Alessandro Bonan dagli studi di Sky Sport

PRESSIONE SU CONTE – Secondo Bonan nella richiesta di Antonio Conte c’è più volontà di togliere pressione da sé stesso che da Christian Eriksen: «Lui dice di non mettere pressione a Eriksen, ma secondo me sul giocatore non c’è pressione, la pressione è su Conte perché non lo fa giocare molto. Questo giocatore non ha quel dinamismo che Conte chiede a un centrocampista, ma è un grande giocatore, lo vedi anche in cinque minuti e capisci che ha i colpi del campione. Per inserirsi in quel centrocampo di Conte c’è bisogno di tempo, le sue parole non sono per togliere pressione a Eriksen ma a Conte stesso perché ha insistito per avere un centrocampista forte a gennaio, il centrocampista forte è arrivato, ma probabilmente il suo centrocampista ideale aveva caratteristiche diverse come Vidal. Eriksen era un’occasione ed è stato giustamente preso».