Ludogorets-Inter notte di Eriksen: Conte lo asseconda. In attacco… – SM

Ludogorets-Inter notte di Eriksen: Conte lo asseconda. In attacco…

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto in casa nerazzurra a poche ore da Ludogorets-Inter, in programma alle 18.55 a Razgrad. Antonio Conte punterà su Christian Eriksen nel ruolo di trequartista, ampio turnover in tutti i reparti

LA PROBABILE – Quella di Razgrad sarà la serata di Christian Eriksen. Il danese sarà schierato dal primo minuto da Antonio Conte in Ludogorets-Inter e potrà finalmente prendersi i nerazzurri. L’ex Tottenham sarà schierato nella posizione di trequartista puro, nel suo ruolo naturale, in modo da poter rendere al meglio. Per il resto ci sarà un ampio turnover in tutti i reparti, sia per la necessità di gestire le risorse che per i problemi di infermeria. In porta giocherà Padelli, in difesa D’Ambrosio e Ranocchia con Godin. Moses e Biraghi sulle fasce, Sanchez al posto di Lukaku con Lautaro Martinez.

OBIETTIVO – Ludogorets-Inter sarà un match importante per indirizzare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Non sarà solo un banco di prova per il campionato: lo scudetto e la Coppa Italia non sono delle certezze, la competizione europea è un’occasione per tornare a vincere. Con un Christian Eriksen in più, che finalmente è pronto a prendersi i nerazzurri sulle spalle.

