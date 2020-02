Icardi-Juventus, patto Wanda Nara-Paratici: piano con l’assist del Psg – SM

Mauro Icardi non sembra destinato alla permanenza al Psg. In estate potrebbe dunque riaprirsi l’ipotesi Juventus, escludendo un suo ritorno all’Inter: l’asse Wanda Nara-Paratici potrebbe tornare d’attualità. Anche nel caso in cui i francesi dovessero riscattare l’argentino: le ultime da “Sportmediaset”

ASSE CALDO – La panchina contro il Borussia Dortmund negli ottavi di Champions League non è passata inosservata. Mauro Icardi sembra lontano da una permenenza al Psg: lo dicono le statistiche (1 gol nelle ultime 6 partite) e le scelte di Tuchel. E le parole di ieri di Wanda Nara (vedi qui) lasciano pochi dubbi: la permanenza dell’argentino in Francia non è scontata. Ecco perché il patto tra la moglie-agente e Fabio Paratici per un suo passaggio alla Juventus, spezzato solo da Beppe Marotta in estate, potrebbe tornare d’attualità, escludento un ritorno all’Inter.

IL PIANO – Ipotesi che, secondo “Sportmediaset”, potrebbe concretizzarsi anche qualora il Psg decidesse di riscattare Mauro Icardi. I francesi, infatti, potrebbero decidere di pagare il prezzo del cartellino per prelevare l’argentino dall’Inter per poi girarlo subito alla Juventus. E i bianconeri, in questo caso, metterebbero sul tavolo Miralem Pjanic, da sempre gradito a Parigi. Eventualità che porterebbe alla concretizzazione del patto tra Wanda Nara e Fabio Paratici.

Fonte: Sportmediaset.