Bilancio Inter, una previsione finale. Zhang-Oaktree, due scenari! – TS

L’Inter sorride di fronte al bilancio trimestrale in crescita, anche guardando alla previsione finale. Intanto il futuro di Zhang, col prestito Okatree, è ancora in bilico.

BILANCIO – Nella giornata di ieri il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter ha approvato il bilancio del semestre luglio-dicembre della stagione in corso. Dai conti nerazzurri continuano ad emergere dati positivi, indicatori di crescita rispetto al passivo di 85 milioni di euro del bilancio 2022-23. Evidente, dunque, la crescita dei ricavi, anche grazie alle operazioni dell’ultimo mercato estivo, ai diritti tv, allo stadio e alle sponsorizzazioni. L’inversione di marcia nei numeri dell’Inter è ovviamente incoraggiante ma TuttoSport evidenzia che il prossimo 30 giugno il bilancio dell’intera annata non risulterà comunque in attivo. Tuttavia, il traguardo previsto sarà comunque positivo per il club nerazzurro: si presuppone una chiusura della stagione 2023-2024 con un passivo di 40 milioni di euro. Praticamente la metà rispetto all’ultima perdita.

FUTURO – L’Inter, inoltre, ha annunciato anche un ulteriore veramente da parte della proprietà. E proprio in merito a Steven Zhang, che ieri ha presieduto il CdA in collegamento da Nanchino, resta ancora da capire come evolverà il prestito concesso da Oaktree a Suning due anni fa. La scadenza, fissato per il 20 maggio, si avvicina e gli scenari possibili sono sostanzialmente due. O Oaktree sceglierà di esercitare il pegno o si deciderà di fissare una nuova data di scadenza per la restituzione. L’Inter non può far altro che attendere, sperando di conoscere dettagli in più – dei quali la stessa dirigenza nerazzurra è attualmente all’oscuro – entro l’inizio di aprile.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi