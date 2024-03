Agresti duro: «Vedere la moglie di Acerbi che brinda, stona molto!»

Agresti critica la moglie di Francesco Acerbi, che ieri ha ‘festeggiato’ sui social l’assoluzione del marito sul caso Juan Jesus, con un bicchiere di prosecco.

STONA − Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime così sulla vicenda: «È una decisione che ci sta. Acerbi avrebbe perso tutto se fosse stato condannato: Inter, Nazionale e faccia. Dopo una vicenda così brutta e spinosa, poi vedere qualcuno vicino Acerbi, come la moglie ,che brinda con un calice di prosecco, stona molto. Non c’è un vincitore in questa vicenda, meglio rimanere tranquilli e in silenzio in questi casi».