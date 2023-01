Biasin: «Skriniar? PSG ha fregato l’Inter! In estate capiteranno tante cose»

Biasin ha parlato della faccenda Milan Skriniar e di come il PSG ha vinto la sua battaglia con l’Inter. Poi una piccola considerazione sul mercato estivo

LA VICENDA − Su Tv Play, Fabrizio Biasin è ritornato sulla situazione Skriniar: «Il PSG non è più gestito da Leonardo bensì da Campos che è più bravo. Ha fregato l’Inter in un modo, ovvero non alzando mai la propria proposta. Si è presentato inizialmente con 50 milioni ed è rimasto tale fino all’ultimo giorno di mercato estivo. Skriniar andava venduto. Se l’Inter avesse miracolosamente vinto contro l’Empoli oggi non avremmo parlato di via tutti. In estate possono capitare tante cose e questo è un dato di fatto. Non ci sono punizioni però in corso».