Zaniolo non convinto del Bournemouth, inguaia la Roma e l’Inter − Sky

Ancora non è arrivata la decisione definitiva, l’incontro tra Vigorelli e la dirigenza del Bournemouth è stato indicativo. Zaniolo non è convinto di trasferirsi in Inghilterra. La Roma cerca di convincerlo e l’Inter attende

LE ULTIME − Ore calde per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è richiesto dal Bournemouth che ha fatto una proposta di quasi 35 milioni di euro al club giallorosso. La risposta definitiva del giocatore è attesa per le prossime ore. Come riferisce Sky Sport, oggi è andato in scena un summit tra l’agente del ragazzo, Vigorelli, e la dirigenza inglese. Sensazioni non positive. Ovviamente anche l’Inter ne è interessata, poiché dalla possibile cessione di Zaniolo incasserebbe il 15% del bottino.