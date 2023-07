Biasin: «Inzaghi vorrebbe Milinkovic-Savic! Complicato per un motivo»

Il mercato dell’Inter ruota attorno all’addio di Brozovic e la ricerca del sostituto a centrocampo. Fabrizio Biasin, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato a proposito del mercato dei nerazzurri

MERCATO – Queste le parole di Biasin: «Brozovic a 18 milioni? Legge del mercato. A ieri non c’erano proposte differenti da quelle dell’Al-Nassr. L’unica proposta era del club arabo. Anche secondo me il calciatore ne vale di più, ma in questo caso vince la legge del mercato. Nessuna squadra d’Europa si è fatto avanti. Il Barcellona si è fatto avanti ma non aveva i soldi per concludere l’operazione. Il croato in Arabia è uno “spreco di calcio”. A centrocampo chi fra Frattesi, Milinkovic-Savic e Samardzic? Tre giocatori diversi. Samardzic è il più intrigante, sembra quello che ha le capacità di migliorare le sue capacità. Ma lo stesso Frattesi ha dimostrato di avere caratteristiche interessanti e rare. Riesce a fare un po’ tutto. Milinkovic-Savic non è una scoperta, pronto e finito. Farebbe comodo a qualsiasi squadra. Se si riesce a prendere uno dei tre calciatori è una bella pescata. Dipende dall’idea del tecnico. Io credo che se dipendesse da Simone Inzaghi andrebbe su Savic, ma è complicatissimo perché devi trattare con Lotito. Samardzic è il più facile da raggiungere, costa un po’ meno»