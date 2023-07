Samaden: «Inter, esperienza incredibile! Atalanta? Convinto in 10’»

Samaden ha lasciato l’Inter dopo 33 anni per approdare all’Atalanta. Il nuovo direttore del settore giovanile nerazzurro non dimentica gli anni a Milano

ESPERIENZA INCREDIBILE − Roberto Samaden si è presentato all’Atalanta come nuovo responsabile del settore giovanile. Le sue parole in riferimento all’Inter: «Sono onorato dell’opportunità. Ringrazio la proprietà per avermi scelto. Ho vissuto un’esperienza incredibile all’Inter e onestamente pensavo di completare la mia esperienza in una prima squadra, avevo di fatto già optato per un’altra scelta. Parlando con Luca Percassi in 10 minuti ho cambiato idea. Sono molto fiero del premio Educativo che ci ha assegnato l’Eca nel 2022».