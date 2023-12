Biasin: «Inter, quinta punta? Poco senso, si creerebbe un problema!»

La maggior parte dei tifosi dell’Inter chiede a gran voce un nuovo attaccante. Nelle intenzioni della dirigenza nerazzurra, però, non ci sarebbe quest’intenzione per il mercato di gennaio. In merito si esprime anche Fabrizio Biasin, ospite di Radio Sportiva.

IL GIOCO DELLE COPPIE – Fabrizio Biasin non sembra essere dello stesso parere di tanti tifosi dell’Inter per il mercato di riparazione di gennaio. Così il giornalista parla dell’argomento nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Perché l’Inter vuole intervenire sul mercato per prendere un laterale e non un attaccante? Il discorso è semplice: all’Inter ragionano per coppie. Questa è la rosa che è stata composta e che fino ad adesso sta facendo molto bene, visto che è in testa alla classifica e agli ottavi di Champions League. L’Inter ha ragionato su dieci coppie di movimento. Una di queste si è rotta perché Juan Cuadrado si è operato e starà fuori per tre, quattro, mesi. Di conseguenza si deve dare priorità a questa cosa, ovvero ricomporre la coppia per aver alternative in tutti i ruoli. Pensare di portare in casa Inter un altro attaccante significherebbe crearsi un problema. In questo momento hai quattro punte, più o meno spendibili sul campo. A meno che non arrivi il Saudita di turno, e decida di portare Alexis Sanchez in Arabia, avrebbe poco senso prenderne una quinta. Perché significherebbe andare oltre il ragionamento delle coppie sul campo. In questo momento l’Inter vuole intervenire solo sull’esterno. Se, poi, qualcuno va a bussare alla porta e si ritrova a dover comporre altre coppie, allora ragionerà su altri interventi».