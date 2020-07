Biasin: “Inter, fatti passi avanti. Bilancio? Prima vediamo l’Europa League”

Fabrizio Biasin, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato dell’Inter, vittoriosa per ben 6-0 contro il Brescia. La squadra nerazzurra, secondo il giornalista, ha fatto dei passi avanti rispetto alla scorsa stagione

PASSI AVANTI – Queste le parole di Fabrizio Biasin: «Inter? I passi avanti li ha fatti, il posto in Champions è blindato ed è ciò che aveva chiesto la società. Purtroppo ha perso gli scontri diretti ed è su questo aspetto che deve crescere. Con tutti i soldi spesi sul mercato ci si aspettava qualcosa di più e questo lo sa anche Conte, ma prima di fare un bilancio vediamo come andrà in Europa League. Quest’anno ha la macchia di aver sbagliato un gol clamoroso a un metro dalla porta e non ha reso quanto è stato pagato, ma non è nemmeno un bidone totale. Probabilmente all’Inter serve qualcosa di più, ma con Conte può fare la sua carriera».