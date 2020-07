Pinamonti-Juventus, contatti continui. Inter, che fai? – AP

Andrea Pinamonti si avvicina alla Juventus? Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito sì. Ecco – per l’esperto di calciomercato – le ultime sul futuro del talento ex Inter

INSIDIA – “L’attaccante classe ’99 è entrato fortemente in orbita Juventus, al punto che nelle ultimissime ore ci sono stati contatti molto concreti per definire l’operazione. Ricordiamo che per Pinamonti, lo scorso febbraio, il Genoa ha esercitato il diritto di riscatto per poco più di 18 milioni (ci sarebbero i margini x un’eventuale intervento dell’Inter, secondo vecchi accordi verbali, ma non è detto che ciò accada). Preziosi ha fretta di vendere Pinamonti, la Juve c’è”.

