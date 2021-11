Biasin: «Brozovic, non esiste gara che non sia tra i 4 migliori in campo»

Fabrizio Biasin ha elogiato Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter molto spesso nelle partite tra i migliori in campo.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin. «Non esiste partita dell’Inter dove Brozovic non sia tra i 4 migliori in campo. E se per caso non è tra i 4 migliori in campo, allora è probabile che non ci sia un “vero” migliore in campo. Impressionante».

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin