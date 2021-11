Marelli: «Rigore Inter? Marinelli si è perso il contatto e lo ha capito!»

Luca Marelli, ex arbitro italiano, dopo Venezia-Inter attraverso un video pubblicato nel suo canale ufficiale YouTube, ha detto la sua riguardo la reazione dell’arbitro Marinelli e il contatto con la mano di Haps.

IL CONTATTO – Venezia-Inter, l’ex arbitro Luca Marelli dice la sua a riguardo: «Marinelli è un arbitro che sta crescendo e sente la grande fiducia di Rocchi. La sua reazione in occasione del contatto con la mano al 95′? Secondo me Marinelli, che era in buona posizione, si è perso il tocco con la mano e se ne è reso conto. Un arbitro lo sa se arbitra bene o male, e lui ha fatto una grande partita. Irrati lo ha richiamato dal VAR e questo significa che la tecnologia allora doveva intervenire, perché Irrati interviene raramente ma sempre in maniera eccezionale. Il tocco di mano è sicuramente punibile, non importa che c’è stato un contatto precedente con la gamba, il braccio era altissimo rispetto la sagoma e già questo è un elemento imprescindibile. La mia sensazione è che Marinelli si sia avvicinato al monitor prendendosela molto con se stesso, tant’è che ha visto il monitor da un metro di distanza notando subito. Non mi è piaciuto come si è avvicinato al monitor, non mi è piaciuto come ha guardato al monitor e non mi è piaciuto che si sia lasciano andare ad espressioni sciocche, bisogna sapere che durante un check le telecamere sono tutte sull’arbitro».

Fonte: Canale YouTube di Luca Marelli