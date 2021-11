Primavera, Abiuso fermato solo dal fuorigioco: Inter-Pescara 0-0 al 45′

Primavera, Inter Under-19 in campo per la decima giornata del campionato di categoria. Non si sblocca Inter-Pescara dopo un primo tempo caratterizzato da poco spettacolo e altrettante occasioni da gol

PRIMO TEMPO – Pochissime emozioni nel primo tempo di Inter-Pescara (vedi formazioni). L’unico vero squillo nerazzurro della partita arriva all’8′, quando viene annullato un bel gol a Fabio Abiuso per fuorigioco dubbio su cross di Franco Carboni. Poi manca precisione sotto porta. Nel finale di primo tempo doppio miracolo di William Rovida, che con un triplo intervento nega per due volte il vantaggio al Pescara nelle occasioni più ghiotte dei primi 45′. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa si attende la reazione dell’Inter di Cristian Chivu, che deve recuperare terreno nel Campionato Primavera 1.