Bergomi: «Inter, a luglio nemmeno tra le prime 4! Milan? Giocatori europei»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport, si è espresso su Inter e Milan, protagoniste della stagione e della lotta Scudetto. Nerazzurri, a detta dello Zio, poco considerati in estate

MILANESI A CONFRONTO − Bergomi analizza le due squadre in lotta per il titolo: «L’Inter, a luglio, quando è ripartita si faceva fatica a metterla tra le prime 4. Poi la società e l’allenatore hanno lavorato bene, a dicembre sembrava una squadra ingiocabile. Poi il calendario fitto e lo sforzo tremendo per rimanere aggrappata in tutte le competizioni nel mese di gennaio e febbraio lo ha pagato. Il Milan invece ha rosa profonda con giocatori europei, vero che gli manca il finalizzatore ma tutto il resto è competitivo».