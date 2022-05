Zenga: «Inter con 2 trofei ma sembra non aver fatto niente! Derby chiave»

L’Inter si avvia a chiudere la stagione con la Sampdoria, match fondamentale in ottica Scudetto. Walter Zenga, su Sky Sport, ritiene che i nerazzurri abbiano ottenuto ottimi risultati

CORSA − L’intervento di Zenga in merito alla stagione delle due milanesi: «La rosa del Milan non è quella più forte. Perdono Donnarumma, Calhanoglu in estate, Kjaer per infortunio. Pioli è stata bravissimo, l’ambiente fantastico. C’è una gara da giocare, ma merita di stare li. C’è però un’Inter che ha vinto due trofei e sembra quasi non abbia fatto niente. A mio parere, il Derby è stata la partita chiave perché ad un certo punto c’erano tanti punti di distacco. Mi sarebbe piaciuto che il Napoli non avesse perso le due partite in casa altrimenti avremmo avuto tre squadre fino alla fine».