Moggi: «L’Inter ha più qualità ma il Milan più attributi! Due risultati su tre»

Luciano Moggi, su Tmw, si è espresso sulla differenza tra Inter e Milan protagoniste di questa appassionante lotta Scudetto. Poi fa una considerazione anche su Juventus e Napoli

SCUDETTO − Moggi parla della lotta per il titolo: «Di cose facili nel calcio non ne ho mai viste… il Milan ha due risultati su tre, ma la partita contro il Sassuolo deve giocarla. L’Inter ha più qualità, il Milan ha più attributi. Il campionato l’avrebbe anche potuto vincere la Juventus se avesse battuto l’Inter. Anche se chi avrebbe davvero potuto lottare per il titolo è il Napoli».