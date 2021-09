Bergomi: «Inter, cambiato il gioco! Manca attaccante con una caratteristica»

L’Inter, con la partenza di Lukaku, non ha più un attaccante veloce e ha dovuto quindi cambiare modo di giocare con Inzaghi. Questo il pensiero dell’ex capitano nerazzurro Bergomi a Sky Calcio Club.

NUOVO ATTACCO – Giuseppe Bergomi ha analizzato il gioco dell’Inter di Simone Inzaghi, sottolineando l’assenza di un giocatore con le caratteristiche di Romelu Lukaku nel reparto avanzato: «Quando giochi contro una grande squadra, devi fare anche una fase difensiva bassa, nel senso che stai nella tua metà campo. L’Inter, a parte Denzel Dumfries, non ha giocatori di ripartenza. Non c’è più Lukaku. Per questo attacca in maniera diversa, deve alzare la squadra. Anche con il Real Madrid è stata pericolosa sui cross, quasi mai di ripartenza. Edin Dzeko ti viene incontro, accorcia. Devi costruire attraverso un gioco diverso. Mentre prima ti potevi permettere di stare lì e una palla lunga e veloce Lukaku te la trasformava. Quel gioco lì non lo può più fare. Il reparto d’attacco è stato completato e forse gioca anche meglio. Tutte le squadre davanti hanno un giocatore veloce. L’Inter invece non ha quell’attaccante e li ha diversi. Deve costruire il gioco in maniera diversa».