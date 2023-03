Bergomi: «Faccio fatica con le emozioni. Inter sa soffrire, i sogni…»

Giuseppe Bergomi si è reso protagonista di una telecronaca unica ed iconica da Oporto. L’ex calciatore dell’Inter ha parlato così della partita dei nerazzurri e dell’impresa su Sky Sport.

TENSIONE – Bergomi non si augura altre serate così, Milan-Inter in Champions League sarebbe troppo: «Io penso che se uno va su con l’età riesce a gestirne tante, invece vedo che faccio più fatica. Oggi la telecronaca andava fatta così, è uscito fuori il senso di appartenenza e la forza del gruppo. La squadra aveva subito tanti gol in trasferta, oggi fa clean sheet e tutti hanno tirato fuori la prestazione, anche di sofferenza nel secondo tempo. Se viene sorteggiato il Derby mi rifiuto di commentarlo. Non ci vorrebbe bene la Uefa, il Derby è una partita difficile e nella preparazione toglie tanto, soprattutto a livello emotivo. Spererei in un altro sorteggio, anche i tifosi milanisti che mi hanno scritto sono d’accordo. Il risultato è giusto, per inseguire i sogni bisogna saper soffrire e l’Inter ne ha vissuta tanta, ha passato il turno volendolo fortemente con il cuore».