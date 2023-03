Sabatini: «Darmian il migliore! Inter più internazionale del Milan»

Sandro Sabatini è intervenuto a Mediaset subito dopo il fischio finale di Porto-Inter (vedi articolo) e ha detto la sua opinione sulla gara giocata dai nerazzurri, arrivando a centrare l’obiettivo dei quarti di finale.

INTERNAZIONALE − Sandro Sabatini ha commentato così il risultato ottenuto dai nerazzurri, con l’accesso ai quarti di finale di Champions League, al termine di Porto-Inter a Mediaset: «Matteo Darmian migliore di tutti, anche perché chiamato a sostituire uno come Milan Skriniar in un ruolo complesso. Stasera anche André Onana è stato molto bravo. La speranza è che ci sia una ripresa del filo laddove era stato interrotto: ovvero al quarto di finale in quel famoso derby interrotto. L’Inter al top della forma e con tutti disponibili mi sembra abbia un organico più internazionale del Milan. Come numeri Simone Inzaghi ha ragione perché elenca trofei, conquiste, posizioni ma l’impressione della critica è che l’Inter non stia crescendo. Perché ha accumulato e ribadito problemi contro le più piccole. Alternandole con ottime prestazioni arrivate quasi inaspettatamente con le grandi».