Costacurta: «Derby in Champions tensione. Darmian il migliore»

L’Inter ha passato il turno, è ai quarti di finale di Champions League. Alessandro Costacurta ha detto la sua su Sky Sport sul risultato ottenuto contro il Porto.

BENE – Costacurta ricorda i suoi tempi da giocatore, ma parla anche così del pareggio nerazzurro contro il Porto: «Mi ricordo del Derby giocato in Champions League. Sono stati quindici giorni di tensione totale, i peggiori della mia carriera. Darmian è stato il migliore in campo. Questo ragazzo italiano, uno dei miei cresciuto nel Milan quando giocavo, oggi ha giganteggiato tra salvataggi, interventi, letture, tempismo. Molto bene Matteo, anche Mkhitaryan è stato eccellente. La sua esperienza pesa, dopo così tante partite sulle gambe ha fornito una prestazione perfetta, come il compagno Calhanoglu».