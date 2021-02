Bergomi: «Eriksen? Il gol nel derby l’ha aiutato, si applica! Lo farei giocare»

Giuseppe Bergomi

Bergomi per diverso periodo è stato uno dei più critici su Eriksen, ma ora vede notevoli miglioramenti del danese. Ospite di “23” su Sky Sport l’ex capitano dell’Inter ha detto che vede bene l’ex Tottenham per il derby di domani.

DECISIVO – Giuseppe Bergomi presenta il derby Milan-Inter: «Manca una partita così da dieci anni. Era la partita che volevo giocare maggiormente, perché metti dentro tutto. È sempre stata vissuta bene, anche se con gli sfottò: non succedeva praticamente nulla in campo. È una bella gara, sono due squadre che difendono in maniera diversa con la propria identità. L’Inter ha cominciato a difendere meglio quando ha cambiato: i difensori sono grandi giocatori, ma non devono avere tanto campo alle spalle. Ha spostato il baricentro indietro e dato solidità alla difesa, dove ha scelto i tre titolari. Inter e Milan sono due squadre riconoscibili: all’Inter sono quelli. Può esserci Arturo Vidal o Christian Eriksen, c’è anche Ivan Perisic adesso che è una scelta importante».

RILANCIATO – Bergomi spende belle parole su Eriksen: «Il gol nel derby secondo me l’ha aiutato tantissimo, quello in Coppa Italia. Adesso arriva da grandi prestazioni, ma a me risalta maggiormente l’applicazione in fase difensiva. Non va a contrasto, ma occupa uno spazio: domenica lo scontro era con Sergej Milinkovic-Savic, lui è stato in posizione e l’ha difesa bene, ha aiutato la squadra. Poi non so che scelte farà Antonio Conte domani, perché togliere Arturo Vidal nella sua testa non è facile. Però è giusto dare un’opportunità a Eriksen: io lo farei giocare».