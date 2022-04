Bergomi: «Correa l’Inter non l’ha mai avuto! Ha caratteristiche che servono»

Bergomi sponsorizza Correa per il finale di stagione dell’Inter. Da Sky Calcio Club l’ex difensore e capitano nerazzurro ritiene che il Tucu possa dare qualcosa in più rispetto agli altri attaccanti.

MOMENTO DECISIVO – Così Giuseppe Bergomi: «Tre partite fondamentali per l’Inter, Lazio e Milan giocate bene e perse, adesso ha vinto con la Juventus e si è ripresa. Sarà importante il derby di martedì. Nelle partite dopo il derby la squadra cercava di sviluppare le stesse trame, ma non aveva fiducia. Alessandro Bastoni, della linea difensiva, non era più quell’uomo che creava superiorità numerica davanti: tutte le giocate erano sempre ritardate. Le squadre avversarie prendevano coraggio, venivano ad aggredire più alte e le punte non facevano bene. Nella rotazione stanno facendo bene tutti e quattro, Joaquin Correa l’Inter non l’ha mai avuto: gli piace guardare la porta e andare in velocità. Continuo a pensare che chi entra dopo, in una partita dove si è già in vantaggio, ha più facilità».