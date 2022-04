Di Canio: «Correa deve metterci di più! Rivista l’Inter ma a sprazzi»

Correa non segna dal 31 ottobre e, nonostante le ultime due prestazioni incoraggianti, può ancora fare di più. Ne è convinto Di Canio, che ha parlato dell’Inter durante Sky Calcio Club.

IN CRESCITA – Paolo Di Canio vede segnali per il finale di stagione: «Abbiamo rivisto l’Inter di qualche mese fa. Non con continuità, ma non ha mai subito a parte la prima azione e il gol. Mi sembra tornata a sprazzi quella di prima, le altre hanno difficoltà: vedremo quello che succederà in Napoli-Roma. Joaquin Correa ci deve mettere qualcosa in più. Una squadra che crea ha bisogno di avere più giocatori in area di rigore, troppo spesso è vuota. Il derby? Vincere fa sempre bene, ti assicuri una finale di coppa. Io penso che, a questo punto del campionato con poche giornate, se qualcuno dovesse perdere non credo che la squadra che esce possa buttarsi giù o abbattersi, a meno che non c’è un 4-0 clamoroso che ti sconvolge e vai con paura alla partita successiva. Certo, fa sempre bene vincere».