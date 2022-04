Biasin: «Mercato? L’Inter ha due obiettivi. Lukaku vuole tornare!»

Biasin indica le strategie dell’Inter per il prossimo mercato. Ospite di Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista (pur senza citarlo) fa capire che Lukaku stia proseguendo il pressing per tornare.

L’INDICAZIONE – Fabrizio Biasin fa il punto: «L’Inter ha due obiettivi, fare -15% di monte ingaggi e sessanta-settanta milioni di attivo dal mercato. Dire che Lautaro Martinez è venduto è una cosa diversa: sessanta-settanta milioni li possono fare in mille maniere. Puoi vendere uno forte o quattro medi».

INCERTEZZA – Biasin non trova una favorita per vincere la Serie A: «Questo campionato ha dimostrato che fare delle previsioni è assolutamente sbagliato. Abbiamo dato per morta l’Inter, per morto il Napoli e per morto il Milan: non dobbiamo vederci a fine campionato, ma neanche sentenziare. Dire che il Milan è fuori dai giochi ed è finito tutto mi sembra estremizzare i ragionamenti. La bilancia, una settimana fa, dicevamo che pendeva dalla parte del Milan, due settimane fa dalla parte del Napoli e tre settimane fa dalla parte della Juventus. Chi ha delle certezze io lo invidio tantissimo, perché tutte le settimane cambiamo idea io per primo. Allora, forse, è il caso di stare zitti».

TUTTO CAMBIATO – Biasin se la prende coi critici: «Quando l’Inter, all’inizio del 2022, faceva fatica e perdeva punti si diceva che era andata. Quindici giorni fa, non sei mesi, si parlava dei sostituti di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Ovunque. Adesso dire che sicuramente l’Inter è la favorita, quando quindici giorni fa si parlava dei sostituti di Inzaghi, mi sembra facile. Accetto il fatto che bastino tre vittorie, due meritate e una fortunosa con la Juventus, per ribaltare la situazione».

COMPETITIVI – Biasin ricorda: «La scorsa estate, venduti Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, eravamo qui a chiederci se sarebbe entrata in Champions League, me lo ricordo bene. Qualcuno addirittura diceva “chissà se l’Inter ci sarà ancora, per i debiti che ha”, ed è ancora qui: parlo di giornalisti, anche qui presenti (si riferisce a Franco Ordine ospite della trasmissione, ndr). Se vendi un giocatore a centoquindici milioni e ne prendi uno a zero che fa venti gol forse sei bravo e hai idee. Tanto che quel giocatore da centoquindici milioni (Lukaku, ndr) vuole tornare in Italia».