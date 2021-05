Basta promuove l’Inter: «Inzaghi importante e fine psicologo! Gli esterni…»

Basta – ex esterno destro della Lazio di Inzaghi -, intervistato dal giornalista Togna per il quotidiano “Tuttosport”, spende parole positive per il suo ex allenatore, pronto a inizio la nuova avventura sulla panchina dell’Inter. Di seguito un estratto ripreso da “Tuttosport” oggi in edicola

UOMO GIUSTO – Per Dusan Basta l’Inter ha scelto l’erede ideale sulla panchina al posto di Antonio Conte: «Simone Inzaghi ha fatto molto bene alla Lazio in tutte queste stagioni. Già solo il rimanere alla guida dei biancocelesti per così tanti anni certifica un ottimo lavoro. Simone, poi, è anche una persona per bene. Sono contento per lui». Basta, rispondendo alle domande del giornalista Simone Togna, non ha dubbi sul fatto che Inzaghi sia un allenatore da Inter: «Sì, come no? Simone è cresciuto molto. Parliamo di un allenatore importante. Se l’hanno chiamato i nerazzurri e lui ha accettato è perché magari dopo moltissimi anni voleva cambiare aria. Io lo vedo molto bene all’Inter. È vero che Inzaghi all’Inter, e a Milano, vivrà certe pressioni, ma più o meno credo si tratti di una situazione similare a quella che lui ha già saputo gestire nella Capitale».

OCCHIO AGLI ESTERNI – Da ex esterno destro della Lazio di Inzaghi, Basta non ha dubbi sull’importanza del suo ruolo: «Moltissimo. È fondamentale. Gli esterni, quando si decide si puntare su questo sistema, sono molto importanti. E Inzaghi sa come sfruttare al meglio le caratteristiche di questi calciatori. Gestisce la squadra davvero bene. È anche un fine psicologo. Capisce le persone e sa come rapportarsi con gli altri. Grazie a questa qualità riesce a tirare fuori da ognuno dei suoi giocatori il meglio. E poi attenzione, non dimentichiamo che lavora con uno staff incredibile».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna

Per leggere l’intervista completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.