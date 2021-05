Euro 2020: Mancini vuole garanzie da Sensi entro domani

La nazionale italiana si raduna oggi a Coverciano per cominciare la preparazione verso Euro 2020. Del gruppo azzurro fa parte Stefano Sensi, ancora in dubbio per l’infortunio accusato nell’ultima partita di campionato. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini vuole garanzie fisiche dal centrocampista dell’Inter entro domani sera, altrimenti sarà “tagliato” in favore del romanista Cristante.

SI ATTENDONO GARANZIE – Sensi ha sempre goduto in questo biennio della fiducia di Roberto Mancini, ma il commissario tecnico vuole che il centrocampista dell’Inter possa dare garanzie fisiche in vista della rassegna continentale. Il punto di Peppe Di Stefano in collegamento per “Sky Sport” dal ritiro della nazionale: «Verrà convocato Sensi se starà bene e se darà garanzie entro domani sera, altrimenti resterà Cristante. Perché non si vuole rischiare Sensi? Perché insieme a Verratti sarebbero due i giocatori con qualche problemino fisico, ecco perché il Commissario Tecnico vuole verificare. Se Sensi starà bene ci sarà lui, anche per essere coerenti con gli ultimi due anni. Sensi ha giocato poco con l’Inter causa infortuni, ma in nazionale si trasforma».