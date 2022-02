Barzagli: «Inter, rosa ampia. Derby ottimo, ma c’è stata una mancanza»

Andrea Barzagli è intervenuto come ospite a DAZN dove ha analizzato la situazione attuale in casa Inter e la prestazione del derby di sabato sera.

AMPIEZZA DI ROSA – Questa l’analisi di Andrea Barzagli sulla situazione attuale all’Inter: «La rosa dell’Inter è ampia. Ha giocatori importanti, si deve abituare a fare tante partite in pochi giorni. Ripartirei dai 70′ di grande qualità, senza farsi scalfire: un episodio può cambiare l’incontro, ma le certezze le ha. Napoli-Inter? Importanza clamorosa. Soprattutto negli ultimi mesi abbiamo parlato un pochino meno del Napoli, rispetto all’inizio. Victor Osimhen è determinante per loro: è una variabile diversa, che dà tante cose che il Napoli non ha mai avuto».

GESTIONE ERRATA – Barzagli ha poi commentato quanto visto nel derby con il Milan: «Tantissimi colpi di scena. La bellezza del derby è anche questa: un Milan che fa fatica, nel primo tempo subisce molto l’Inter che sbaglia anche due o tre gol, oltre a passare in vantaggio. Poi nel secondo tempo tiene botta, resta lì ed è venuto fuori lo spirito di questi ragazzi: ha fatto due gol, è riuscita a rimontare e ha fatto vedere il gruppo. È uscita purtroppo male l’Inter per la sconfitta, anche se guardiamo la gara è stata ottima. Ho sentito dire che negli ultimi minuti è mancata gestione, ma doveva andare a segnare il secondo gol».