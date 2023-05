Barzagli: «Inter con tante certezze! Milan condizionato da Leao»

Barzagli espone le proprie idee su Inter-Milan. L’ex giocatore, ospite di Dazn, pensa alle probabili scelte di Inzaghi e all’importanza di Leao per Pioli.

DURA MA NON IMPOSSIBILE – Andrea Barzagli dice la sua sulle probabili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Milan. L’ex calciatore interviene così sulla sfida di ritorno di Champions League: «L’unico dubbio potrebbe essere Matteo Darmian esterno e aggiungere Stefan de Vrij in difesa per essere un pelo più coperto. Ma secondo me Inzaghi ripartirà nella stessa maniera dell’andata, con in difesa Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Il Milan deve fare un’altra partita rispetto all’andata. Non mi sembrava neanche ci fosse l’emozione, mi sembrava che arrivassero dopo, anche scarichi fisicamente. L’Inter ha delle certezza anche nei cambi, nonostante tanti abbiano giocato tanto dal 1′. Il Milan durante l’anno non ha avuto queste garanzie. Però deve fare una partita molto più aggressiva e più di gamba. Vedo la squadra di Stefano Pioli quasi condizionato esclusivamente da Rafael Leao. Mi sembra che ha poco apporto dagli altri. L’unico che ho visto nella semifinale d’andata che ha provato un po’ almeno a far qualcosa è stato Tonali. Mi sembravano tutti timidi, come se nessuno avesse questa energia e voglia di poter ribattere l’Inter. Inter o Milan avrebbero più possibilità di passare con Real Madrid o Manchester City? Credo sempre che il Real Madrid è un animale da partite secche per la qualità dei suoi giocatori. Il Manchester City quest’anno lo vedo ancora più quadrato. Per chi passa la finale sarà dura ma non impossibile».