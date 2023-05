Alciato: «Inter-Milan, tutto può succedere! Lukaku o Dzeko? Inzaghi…»

Alessandro Alciato, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter attesa dall’Euroderby di Champions League contro il Milan

ANALISI – Queste le parole di Alciato: «All’andata mancava Leao. Il portoghese era un leone in gabbia, avrebbe voluto giocare. La differenza per quanto riguarda il Milan l’ha fatta la sua assenza. Dall’altra parte una squadra che è un gruppo. Vedere Dzeko da vicino è impressionante. Ha 37 anni, ha la cattiveria giusta. Ti giri ed è in attacco, poi è in difesa a lottare per un pallone. Da una parte non c’era Leao, dall’altra c’era Dzeko con una squadra, un gruppo che voleva dare risposte alle critiche arrivate ad Inzaghi. È vero che il campionato è stato un buco nero, però in Champions League è stata un’altra storia. Però nel Derby tutto può succedere. Inzaghi? Sicuramente si è creata una frattura e lui e la società ad un certo punto. In caso di finale sarebbe la migliore stagione dopo il Triplete, cosa vuoi dirgli? L’eventuale allenatore che dovesse arrivare dopo Inzaghi dovrebbe fare meglio. La semifinale, con grande prospettiva di finale, è in risultato straordinario per come è arrivato. Perché è vero che il sorteggio per le italiane è stato più facile. Ma l’Inter come ci è arrivata, che girone ha passato? Tutti scommettevano contro, già passare il girone è stata una grande vittoria. Bisogna capire cosa è successo in campionato».

IN FORMA – Il giornalista si esprime anche su Lukaku: «Io c’ero in Qatar, quando ha sbagliato l’insbagliabile. Ora ha una faccia diversa, è il Lukaku “contiano”. Una felicità in crescita costante da dicembre ad oggi. Poi c’è anche la faccia di Dzeko. E difficile per Inzaghi: vallo a spiegare ad uno dei due che deve restare in panchina nel derby di ritorno»