Barzaghi: «Skriniar risponde! Merita rinnovo e ingaggio da top dell’Inter»

Marco Barzaghi parla del futuro di Milan Skriniar, spegnendo di fatto le voci di mercato. Poi un parere anche sul rinnovo di contratto a cifre considerate “alte” da molti.

MERCATO E RINNOVO – Marco Barzaghi dice la sua riguardo il futuro del difensore slovacco: «Skriniar scontento? Ieri gol ed esultanza. Questa la risposta del calciatore. Per il rinnovo è tutto apparecchiato, merita i 6 milioni più bonus che guadagnano già i top della squadra. Ha sempre ribadito la sua volontà di voler restare. Dal PSG ancora zero ritorni di fiamma, però aspettiamo la fine del mercato per poter scrivere la parola fine».