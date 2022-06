Barzaghi: «Lukaku ad oggi clamoroso se saltasse! All’Inter un anno, poi…»

L’operazione Lukaku-Inter è molto più che fattibile. Il belga si trasferirà in prestito per un solo anno, poi si vedrà il prossimo anno. Le parole di Barzaghi

GRANDE OPERAZIONE − In collegamento dalla sede nerazzurra, Matteo Barzaghi di Sky Sport, è intervenuto sull’affare Lukaku: «Il Chelsea ha dimostrato un’apertura sin dall’inizio, nei confronti di Lukaku e dell’Inter. Prestito oneroso senza includere altri giocatori. I possibili nuovi affari saranno slegati dall’operazione Lukaku. L’Inter sperava in una richiesta di 10 milioni, è una grande operazione vista la cessione dello scorso anno a 115 milioni di euro. Sarà prestito di un anno ma le due parti si potranno risentire nuovamente per capire cosa fare. Ciò che succede il prossimo anno non si può sapere. Giocatore che piace a Inzaghi per dare fisicità e nuove varianti al suo gioco. Ad oggi è clamoroso se questa operazione saltasse! Tempistiche? Ravvicinate, in questi giorni. Anche perché mancano pochi giorni al 30 giugno. Sono questi i giorni per provare a fare l’operazione».