Biasin: «Per molti Dzeko all’Inter non ha fatto bene? Penso sia pura follia»

Dzeko ha molta probabilità di uscire dall’Inter dopo una sola stagione. Sul giocatore ci sono tre club interessati (vedi articolo). In merito all’anno trascorso in nerazzurro, Fabrizio Biasin ha difeso l’attaccante

GIUDIZIO − Edin Dzeko è in uscita dall’Inter a causa dell’imminente sovraffollamento offensivo. Su Twitter, il parere di Biasin sulla stagione dell’attaccante bosniaco: «Dzeko (13 gol in campionato, 1 in Coppa Italia, 3 in Champions League, 49 presenze, costo del cartellino quasi nullo) per molti osservatori, nell’Inter, non ha fatto bene. È giusto che ognuno la pensi come vuole. Io, per dire, penso che valutare negativamente la sua stagione sia pura follia».