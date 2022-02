Barzaghi: «Lautaro Martinez ha chiesto scusa alla Curva. Handanovic…»

Matteo Barzaghi, inviato allo stadio San Siro per Inter-Sassuolo, racconta una scena che vede Lautaro Martinez protagonista a fine partita. Ecco le sue parole a Sky Sport.

CONSAPEVOLEZZA – L’Inter perde male contro il Sassuolo, e i giocatori ne sono consapevoli. Tanto che alcuni di essi – in primis Lautaro Martinez – dopo il fischio finale si sono scusati coi tifosi, salutandoli. A raccontarlo è Matteo Barzaghi: «A fine partita la Curva ha chiamato i giocatori per salutarli. Alcuni sono andati, con Lautaro Martinez in testa, che ha chiesto scusa per la sconfitta. Bisogna prestare attenzione alle parole di Inzaghi, che è arrabbiato per l’approccio e una squadra che vuole vincere lo scudetto non può sbagliare approccio. Handanovic non è più una garanzia. Ora Inzaghi avrà tutta la settimana per lavorare in vista del Genoa, dopo un periodo intenso. Poche sufficienze stasera: Skriniar, Perisic e forse Dumfries quando è entrato».