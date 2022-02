Marelli: «Calhanoglu-Berardi? Contatto prima sulla gamba! Non da VAR»

Inter-Sassuolo è terminata con la vittoria dei neroverdi di Dionisi che si impongono a San Siro con un netto 0-2 (vedi report). Il primo gol nasce da una palla persa da Calhanoglu viziata da un presunto intervento falloso di Berardi non sanzionato dall’arbitro. Luca Marelli, moviolista di DAZN, analizza l’episodio

EPISODIO NON DA VAR – Inter-Sassuolo vede festeggiare la squadra di Alessio Dionisi che si è imposta a San Siro con i gol di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. La prima rete neroverde nasce da un presunto fallo di Domenico Berardi su Hakan Calhanoglu non sanzionato dall’arbitro. L’ex fischietto Luca Marelli dà la sua lettura: «Si tratta di un episodio in pieno controllo dell’arbitro. Il contatto c’è stato: prima sulla gamba e poi sul pallone. IL VAR non interviene mai su questi episodi, lo abbiamo già visto. Episodio da moviola ma non da VAR».