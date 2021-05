Barros Schelotto: «Io all’Inter dopo Conte? Mi sarebbe piaciuto! Vedremo»

C’era anche Guillermo Barros Schelotto fra i candidati per sostituire Conte sulla panchina dell’Inter, ma ora arriverà Inzaghi. Lo rivela lo stesso tecnico argentino, da qualche mese senza squadra dopo l’esperienza in MLS ai Los Angeles Galaxy, in un’intervista al sito “TuttoMercatoWeb”.

CANDIDATO SFUMATO – Guillermo Barros Schelotto ha avuto un breve passaggio in Italia nel 2016: lo doveva prendere il Palermo, ma non riuscì a essere tesserato per motivi burocratici. Per qualche ora ha sperato di essere scelto dall’Inter, che poi ha virato su Simone Inzaghi. Queste le sue parole: «Voglio tornare in Europa, mi sento pronto per una nuova grande avventura europea. Sono rimasto molto legato al vostro campionato. L’Inter? È stata straordinaria. Ho visto un grande Lautaro Martinez, migliorerà ancora: è un goleador, un giocatore straordinario. Io candidato per sostituire Antonio Conte? Ovviamente mi sarebbe piaciuto. Conosco bene Javier Zanetti, con cui ho avuto un grande rapporto. Vedremo cosa riserverà il futuro».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo