Inter, due cessioni eccellenti? Hakimi in lista, ma il club ha un preferito – SI

Hakimi è uno dei nomi che, stando alle voci di mercato, potrebbe lasciare l’Inter. Il marocchino è arrivato un anno fa dal Real Madrid: cederlo sarebbe un controsenso. Secondo Sportitalia, però, è nella lista dei sacrificabili, anche se il preferito è un altro.

CHI VA VIA? – Antonio Conte ha lasciato l’Inter anche perché, evidentemente, la società non gli ha dato garanzie sulla rosa. C’è il rischio che, dovendo sistemare i conti, possa partire qualche pilastro dello scudetto appena conquistato. Secondo Sportitalia fra gli indiziati ci sono Achraf Hakimi, pur essendo arrivato un anno fa, e Lautaro Martinez che al momento non ha rinnovato. In tal senso, l’Inter potrebbe fare addirittura una doppia cessione dei big. La società, tuttavia, ha un altro preferito in caso di sacrificio: è Stefan de Vrij. L’olandese (allenato da Simone Inzaghi alla Lazio) è arrivato all’Inter nel 2018 a parametro zero e una sua cessione sarebbe plusvalenza completa (a differenza di Hakimi).