Barella senatore dell’Italia: con il Venezuela fa valere il suo status

Nicolò Barella entra in campo nell’intervallo dell’amichevole tra Italia e Venezuela (2-1), disputatasi ieri a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. Il centrocampista dell’Inter fa valere il suo status di senatore nel gruppo azzurro.

VOLANTE LIBERO – Nicolò Barella è uno dei senatori di questa Nazionale dell’Italia. Basti pensare che, tra i convocati di questa sosta, il numero 23 dell’Inter è il secondo azzurro con più presenze (51, dietro a Gianluigi Donnarumma con 60) e addirittura il principale goleador, con 8 reti totali. Uno status che permette al vice-capitano nerazzurro di partire dalla panchina in Italia-Venezuela, subentrando a gara in corso per contribuire a raddrizzare la partita.

PRIMO INCURSORE – E così avviene, con Barella che subentra all’intervallo di Italia-Venezuela, posizionandosi in mediana accanto a Manuel Locatelli. Portando in azzurro la consueta intensità tanto nota ai tifosi dell’Inter. Sfruttando il largo tridente offensivo per i suoi consueti inserimenti in area. Barella chiude la partita con 50 palloni giocati, 35 passaggi completati su 41 (85% di precisione) e 5 contrasti vinti su 7 (secondo i dati di Sofascore). Una prova di grande libertà e leggerezza per il nerazzurro, ora candidato per una maglia da titolare nell’amichevole di domenica contro l’Ecuador (come ventilato dal ct Luciano Spalletti).