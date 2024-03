Acerbi, possibile addio all’Inter? Nomi per il prossimo anno – TS

Francesco Acerbi e il suo caso non danno tranquillità all’Inter, che deve superare anche l’infortunio di Stefan de Vrij. La dirigenza pensa a qualche nome sul mercato per l’estate, Tuttosport dà i possibili identikit.

NOMI – Stefan de Vrij si è infortunato agli adduttori e ha lasciato il ritiro dell’Olanda. Oggi verrà valutato ad Appiano Gentile e non è sicura la sua presenza nelle prossime partite. Anche Francesco Acerbi è in dubbio, visto il suo coinvolgimento nel caso con Juan Jesus. Nella settimana successiva si saprà la decisione del giudice Mastrandrea sulla squalifica o meno di Acerbi. Nel caso negativo Simone Inzaghi dovrà trovare alternative: le preferite, forse le uniche, sono Yann Bisseck e Alessandro Bastoni. Se arrivasse la condanna per razzismo Acerbi potrebbe lasciare l’Inter a fine anno nonostante un altro anno di contratto. I nomi per il futuro per la dirigenza sono Lloyd Kelly del Bournemouth, in scadenza di contratto, Bijol dell’Udinese e Berat Djimsiti dell’Atalanta.

fonte: Tuttosport – S.P.