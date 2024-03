Ravezzani rivela: «Zhang ha debito di 250 milioni ad Hong Kong!»

Il giornalista Fabio Ravezzani spiega le problematiche di Steven Zhang in Asia e la questione riguardante il prestito da pagare ad Oaktree per l’Inter. Su Twitter i dettagli più importanti.

DETTAGLI – Il futuro nerazzurro non è affatto sicuro. A maggio scadono i termini del prestito di Oaktree e potrebbe cambiare la proprietà. Fabio Ravezzani spiega le problematiche inerenti la situazione: «Nel rifinanziare Zhang all’Inter credo abbia non poco peso il fatto che risulti debitore insolvente di 250 milioni con istituti asiatici. Lo stesso club in teoria potrebbe essere aggredito dai creditori che lo inseguono e dunque rappresenta una garanzia non del tutto certa. Io aggiungo che Zhang risulta oltretutto già insolvente per altri 250 milioni a Hong Kong e dunque non ha grandi credenziali oggi per istituti di credito. Questa cosa viene spesso dimenticata. Non sarà facile».