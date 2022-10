Barcellona, Xavi sereno e Laporta speranzoso: «Se credo nei miracoli? Sì»

Il Barcellona stasera affronta il Bayern Monaco al Camp Nou ma prima si concentrerà su Inter-Viktoria Plzen, ben sapendo di dipendere da ciò che succederà a Milano per quanto riguarda gli ottavi di finale di Champions League (vedi articolo). Intanto Sky Sport racconta di un tecnico blaugrana molto rilassato e il presidente Laporta speranzoso

RILASSATO – Il Barcellona deve sperare che l’Inter cada con il Viktoria Plzen a Milano per avere ancora qualche chance di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Intanto Xavi Hernandez trasmette serenità attraverso i suoi social con la condivisione di un momento in famiglia. Un modo per stemperare la tensione.

SPERANZA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il presidente Joan Laporta, intercettato al pranzo UEFA con i dirigenti del Bayern Monaco, ha espresso fiducia. Alla domanda se crede nei miracoli, Laporta non ha avuto alcun dubbio: «Chiaro che sì».