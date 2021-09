Auriemma: «Visto il motivo per cui senza Lukaku l’Inter non è più favorita»

Secondo Auriemma l’Inter, con Lukaku in campo, avrebbe vinto a Genova domenica. Il giornalista, nel corso della trasmissione Tiki Taka su Italia 1, vede la Juventus avanti nonostante i sei punti di distacco.

L’ASSENZA PESANTE – L’Inter non è riuscita ad andare oltre il 2-2 a Genova, in casa della Sampdoria. Secondo il giornalista Raffaele Auriemma c’è un’assenza che ha pesato: «Si è visto il motivo per il quale, andato via Romelu Lukaku, l’Inter non è più favorita. L’anno scorso quella partita a Genova la vinceva perché aveva Lukaku: è difficile la sostituzione di un giocatore come lui. A organico completo è più forte la Juventus».