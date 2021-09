Campionato Primavera 1, 2ª giornata: risultati e classifica. Inter 4/6

La seconda giornata del Campionato Primavera 1 si è conclusa con lo 0-0 fra SPAL e Verona: in classifica quattro punti su sei per l’Inter, reduce dal 3-3 contro la Fiorentina (vedi highlights). Dopo 180′ solo la Roma a punteggio pieno e nessuna squadra a quota zero.

Atalanta-Juventus 4-2

Genoa-Cagliari 0-1

Torino-Milan 1-0

Inter-Fiorentina 3-3

Napoli-Sampdoria 1-6

Lecce-Bologna 1-1

Roma-Sassuolo 1-0

Pescara-Empoli 0-0

SPAL-Verona 0-0

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 6

Inter 4

Cagliari 4

Verona 4

SPAL 4

Genoa 3

Sampdoria 3

Atalanta 3

Juventus 3

Torino 3

Napoli 3

Lecce 2

Fiorentina 1

Bologna 1

Empoli 1

Milan 1

Sassuolo 1

Pescara 1

PROSSIMO TURNO

Sassuolo-Genoa venerdì 17 settembre ore 17

Milan-Roma sabato 18 settembre ore 11

Verona-Lecce sabato 18 settembre ore 11

Juventus-Napoli sabato 18 settembre ore 13

Pescara-Torino sabato 18 settembre ore 13

Empoli-SPAL sabato 18 settembre ore 15

Cagliari-Fiorentina domenica 19 settembre ore 10.45

Sampdoria-Atalanta domenica 19 settembre ore 10.45

Bologna-Inter domenica 19 settembre ore 13