Andrissi: “Dragowski? L’avevo visionato per l’Inter, e nel 2015!”

Dragowski è il portiere titolare della Fiorentina, e spesso contro l’Inter ha fatto prestazioni di alto livello. Poteva essere nerazzurro cinque anni fa: lo rivela Gianluca Andrissi, ex direttore sportivo dello Spezia con un passato da scout interista. Queste le sue parole durante “Aspettando il weekend” su Sportitalia, anche sul derby.

IL RETROSCENA – Così Gianluca Andrissi: «Bartlomiej Dragowski sono andato in Polonia a vederlo nel 2015, a diciassette anni, un portiere eccezionale. Lavoravo come scout per la prima squadra dell’Inter quell’anno lì: ho girato l’Europa parecchio, quando l’ho visto era veramente un ragazzo molto interessante. Non mi stupisce infatti. Il derby? Lo reputo uno dei più interessanti negli ultimi anni. Non me lo voglio assolutamente perdere: credo che per l’Inter sia determinante fare una partenza molto tosta, perché deve incanalare la partita nel binario più congeniale. Davanti ha un attacco atomico, poi Achraf Hakimi è un giocatore veramente sopra le righe. Sono curioso di vedere la linea verde del Milan cosa potrà fare».