Amoruso: «Inter in difficoltà ma resta la favorita. Juventus capace di tutto»

Pur essendo l’Inter a -4 dal Milan (con una partita in meno) per Amoruso è ancora la favorita per vincere la Serie A. L’ex attaccante lo ha detto in un’intervista al sito TuttoMercatoWeb, senza però escludere nemmeno la Juventus appena uscita dalla Champions League dalla corsa per il titolo.

CORSA A QUATTRO – Per Nicola Amoruso c’è margine di rimonta: «Nonostante l’Inter sia un po’ in difficoltà rimane la squadra più accreditata per lo scudetto. La Juventus è capace di tutto, ma deve sfruttare gli errori delle altre squadre. Credo ancora alla Juventus in corsa? Tutto è possibile: ci sono ancora tanti punti in palio. Questo campionato mi piace, se lo contenderanno tutte le squadre in corsa, fino all’ultimo».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo