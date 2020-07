Altobelli: “Inter fiacca, le squadre di Conte non sono così. Su Zaniolo…”

Altobelli ha fatto il punto della situazione sul momento e sulle prestazioni dell’Inter. L’ex calciatore critica l’atteggiamento della squadra di Antonio Conte. Qualche parola anche su Zaniolo. Di seguito le sue dichiarazioni durante “90 Notte gol” su Rai 2

SQUADRA FIACCA – Alessandro Altobelli parla del percorso dei nerazzurri e delle recenti prestazioni: «Conte è già in Champions League, mentre gli altri anni o dovevamo aspettare l’ultima partita o l’ultimo minuto. Abbiamo perso punti con squadre di seconda fascia, altrimenti si poteva dare fastidio alla Juventus. Però questo vuol dire che quest’Inter non è una squadra da Scudetto – dice Altobelli -. Si poteva fare di più: il secondo posto era alla portata dell’Inter. Non ho visto una squadra di carattere, di grinta com’era all’inizio. Ho visto una partita fiacca e le squadre di Conte di solito non sono così. Zaniolo? Deve crescere come uomo e fare sacrifici per stare ad alti livelli con la Roma e in Nazionale. Era un giocatore dell’Inter dato alla Roma per Nainggolan: ora manca ai nerazzurri un giocatore così, che fa queste giocate».