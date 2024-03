Allegri in tilt: «Non faccio il politico!». Poi l’attacco ai giornalisti

Allegri fuori controllo a Sky Sport al termine di Juventus-Genoa, gara pareggiata 0-0. L’allenatore della Juventus contro Teotino e non solo.

STIZZITO − Massimiliano Allegri fuori controllo a Sky Sport contro i giornalisti, tra cui Teotino: «Abbiamo un obiettivo da raggiungere in qualche modo, siamo per adesso in difficoltà e cercheremo di uscirne il prima possibile. Anche da questi momenti è possibile ritrovare entusiasmo. Non faccio il politico, ma l’allenatore. Siamo terzi in classifica. Perché 7 punti nelle ultime 8 punti? Posso rispondere dicendo perché sono arrivate 46 punti nelle prime 19 partite. Voi (giornalisti, ndr) non potete capire, dovete fare solo domande».