Alessio: “Inter di Conte o Juventus per lo scudetto? Spero che…”

Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte ai tempi della Juventus, ha parlato in esclusiva a TuttoJuve.com della lotta scudetto, rivelando la sua preferenza tra la sua ex squadra e il suo grande amico ora sulla panchina dell’Inter.

PREFERENZA – Il suo amico Antonio Conte o il suo ex club, la Juventus? Questa la domanda posta ad Angelo Alessio riguardo a quale sia la sua preferenza per la vittoria dello scudetto. L’ex vice dell’attuale tecnico dell’Inter ha risposto in questo modo, esprimendo anche la sua analisi sul percorso della squadra bianconera: «La Juventus, nonostante non stia attraversando un buon periodo di forma, è prima in classifica e in corsa per tutti gli obiettivi stagionali. Sarri sta cercando di dare un organizzazione di gioco che al momento stenta a vedersi. Ma non sono preoccupato, il potenziale è presente in questa squadra e mi auguro venga fuori al più presto. Chi preferisco vinca tra i bianconeri e Antonio Conte? Spero sia avvincente fino alla fine e che vinca il migliore».